Des hauts gradés de l’armée américaine ont déclaré mardi devant les membres du Congrès qu’ils avaient recommandé que 2 500 soldats américains restent en Afghanistan, contredisant ainsi les propos tenus par le président Biden. Les généraux Frank McKenzie et Marce Milley, respectivement chef du commandement central américain, et président des chefs d’état-major interarmées, ont chacun reconnu lors d’un témoignage public au Congrès qu’ils étaient d’accord avec la recommandation du général de l’armée Austin Miller de laisser 2 500 soldats dans le pays. Ils ont toutefois refusé de donner les détails de ce qu’ils avaient conseillé au président Biden.

« Je ne partagerai pas ma recommandation personnelle au président, mais je vous donnerai mon opinion honnête, (…). J’ai recommandé que nous maintenions 2 500 soldats en Afghanistan. Et j’ai également recommandé plus tôt à l’automne 2020 que nous en maintenions 4 500 à ce moment-là. Ce sont mes opinions personnelles », a déclaré McKenzie mardi au Comité des services armés du Sénat. McKenzie a déclaré qu’il avait estimé que le retrait total des États-Unis entraînerait l’effondrement des forces et du gouvernement afghans.

Un accord de paix entre les talibans et le gouvernement afghan

Milley quant à lui a déclaré qu’il était d’accord avec cette évaluation et qu’il était personnellement d’avis, depuis l’automne dernier, que les États-Unis devraient maintenir au moins 2 500 soldats en Afghanistan pour avancer vers un accord de paix entre les talibans et le gouvernement afghan. Il a également refusé de commenter ses discussions spécifiques avec Biden lorsqu’il a été interrogé par les sénateurs. Lorsqu’on lui a demandé si le général Miller avait discuté de sa recommandation avec le président, McKenzie a déclaré aux législateurs qu’il pensait que son opinion « avait été bien entendue ».

« Personne ne m’a dit ça »

Les législateurs républicains ont soulevé la question à plusieurs reprises dans le cadre d’une interview que le président Biden avait donné à ABC News en août. Au cours de l’entretien, le président avait nié que ses principaux commandants militaires lui aient recommandé de laisser 2 500 soldats en Afghanistan. « Non, ils ne l’ont pas fait », avait répondu Biden lorsqu’on lui a posé la question.

« Vos conseillers militaires ne vous ont pas dit : ‘’Non, nous devrions juste garder 2 500 soldats. C’est une situation stable depuis plusieurs années. Nous pouvons faire ça. Nous pouvons continuer à le faire’’ ? », a insisté le journaliste face à Biden et celui-ci de répondre : « Personne ne m’a dit ça dont je me souviens ». En avril 2020, trois mois après sa prise du pouvoir, Joe Biden avait annoncé sa décision de mettre fin à l’engagement militaire américain en Afghanistan.