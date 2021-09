Dans les tous prochains mois, l’un des groupes ayant marqué l’histoire du hip-hop sur le plan mondial sera à Paris. Il s’agit de la célèbre équipe que forment Lauryn Hill, Wyclef Jean et Pras Michel. Ce groupe de rap américain appelé « Les Fugees » avait fait parler de lui à travers son album The Score des Fugees. Selon une annonce qui a été faite par les membres de ce groupe, une tournée mondiale sera organisée dans le cadre du 25ème anniversaire de la sortie du disque.

L’étape de Paris aura lieu le 4 décembre 2021 à La Défense Arena. La mise en vente des places a démarré dans la matinée de ce vendredi 24 septembre. Les préventes tout de même déjà commencé sur la plateforme de Live Nation.

En hibernation depuis 2007

Par le canal d’un communiqué, la chanteuse Lauryn Hill a fait savoir qu’elle a décidé « d’honorer ce projet important, son anniversaire et les fans qui ont apprécié la musique, en créant une plateforme pacifique où nous pourrions nous unir, jouer la musique que nous aimions et donner un exemple de réconciliation au monde ». Notons que cette initiative intervient plusieurs années de silence observé par le groupe. Mis sur pied en 1993, le groupe « Les Fuges » a connu une première division entre 1997 et 2004. En 2007, leur aventure musicale a été stoppée suite à des divergences d’opinion.