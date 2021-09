L’ancien président Donald Trump n’a pas tardé à réagir suite aux extraits du prochain livre des journalistes Bob Woodward et Robert Costa rendus publics par les médias américains Washington Post et CNN. Les journalistes rapportaient en effet des confidences qui avaient été faites par la directrice du renseignement américain et le chef d’état-major de l’armée américaine, le général Mark Milley.

Le général Milley aurait joint son homologue chinois

Pour ces officiels américains, Donald Trump pouvait attaquer la Chine à cause de son ego. Le haut gradé de l’armée américaine aurait fait prendre des engagements à ses collaborateurs aux fins de l’aviser avant d’éventuelles attaques qui auraient été ordonnées par le milliardaire républicain.

Le général Mark Milley aurait toujours selon les journalistes Bob Woodward et Robert Costa joint à plusieurs reprises son homologue de l’armée chinoise pour le rassurer qu’il n’y aurait aucune attaque en provenance des Etats-Unis contre la puissance asiatique. L’ancien président américain pour sa part a estimé qu’il s’agissait juste de fausses informations qui ont été publiées par ces célèbres journalistes américains. Il n’a pas manqué de tirer à boulets rouges sur le général Mark Milley qu’il traite de traitre.

Trump pense à une trahison du général Milley

« Si l’histoire du général « Dumbass » Mark Milley, le même dirigeant raté qui a organisé le pire retrait d’un pays, l’Afghanistan, dans l’histoire des États-Unis, laissant derrière lui de nombreux soldats morts et blessés, de nombreux citoyens américains et 85 milliards de dollars du plus récent et l’équipement militaire le plus sophistiqué au monde, et la réputation de notre pays, est vrai, alors je suppose qu’il serait jugé pour TRAHISON en ce qu’il aurait eu affaire à son homologue chinois dans le dos du président et aurait dit à la Chine qu’il leur donnerait notification ‘d’une attaque’ », a réagi l’ancien président américain Donald Trump.