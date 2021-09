L’ancien président américain Donald Trump s’en est pris ce vendredi au représentant Anthony Gonzalez après que ce dernier ait annoncé qu’il ne se représenterait pas l’année prochaine. En effet, Gonzalez était l’un des plus ardents critiques du parti républicain à la Chambre et a qualifié l’ex-président de « cancer » dans le pays alors qu’il annonçait qu’il quittait le Congrès. Il avait également voté pour destituer Trump pour incitation à l’émeute du 6 janvier au Capitole.

Le président Trump qui s’en prend généralement aux critiques du parti, n’a pas manqué de répondre à son ancien soutien quand il était à la Maison Blanche. « Le membre du Congrès de RINO Anthony Gonzalez, qui a mal représenté son district dans le Grand État de l’Ohio, a décidé de démissionner après avoir subi une énorme perte de popularité, dont il avait peu, depuis son vote de destitution mal informé et par ailleurs très stupide contre le président en exercice des États-Unis, moi », a déclaré Trump, en utilisant un acronyme pour « républicain de nom seulement ».

Un remplaçant annoncé

Gonzalez était l’un des 10 républicains de la Chambre qui ont voté pour destituer Trump pour son rôle dans l’émeute du 6 janvier au Capitole des États-Unis. Jeudi soir, il a annoncé qu’il renoncerait à une candidature à la réélection, choisissant de se retirer plutôt que de faire face à un défi principal soutenu par Trump l’année prochaine. Trump, qui a juré de s’opposer à tout républicain qui a soutenu la procédure de destitution, a déjà approuvé l’ancien assistant de la Maison Blanche, Max Miller pour le siège de Gonzalez.

Le 45e président américain a réitéré vendredi, son soutien à Miller. « Ce n’est pas une perte pour l’Ohio ou notre pays et, plus important encore, nous avons un excellent candidat qui menait substantiellement Gonzalez dans les sondages, Max Miller, à qui j’ai donné mon approbation complète et totale », a déclaré Trump. « Max est une personne formidable qui représentera bien l’Ohio », a-t-il ajouté.