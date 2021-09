Il est classé dans la catégorie des systèmes d’armes non létales et son invention est pour le moins révolutionnaire. En effet, Le système d’appel et de perturbation acoustiques portables, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a été mis au point par un centre de recherche et de développement de l’US Navy dans l’Etat d’Indiana, la Naval Surface Warfare, Crane Division. L’utilité de cette invention est qu’elle a la capacité d’empêcher ses cibles de parler. En quelques mots, les « faire taire » en enregistrant et en reproduisant instantanément leur parole , dérangeant ainsi leur concentration au point où ils décident de ne plus parler.

Une invention brevetée depuis 2019

Ce système d’appel et de perturbations acoustiques portables a été breveté en 2019 signale New Scientist. Mais c’est seulement cette année que l’information a été rendue publique. La machine portative est tellement performante qu’elle peut faire croire que sa cible à des troubles mentaux. En effet, « en utilisant des microphones et des haut-parleurs directionnels, seule la voix de (celle-ci) sera captée par le système, et (elle) sera alors (la seule) à entendre la retransmission audio ».

C’est du moins ce qu’indique le dossier de dépôt de brevet. L’autre particularité du système AHAD que souligne le document, c’est qu’en le dirigeant vers un mur ou un angle « il peut également projeter le son sur la surface cible de sorte à faire croire que l’audio provient de la cible ». L’AHAD est aussi capable d’être utilisé pour faire parvenir des instructions à un autre navire ou discuter tout simplement comme un appareil d’appel acoustique ordinaire. Rappelons que l’unité qui a mis ce système au point fabrique des équipements et des armes portables pour la marine de l’Oncle Sam.