C’était une première depuis son départ du pouvoir en 2016. Ce mercredi 22 septembre, Boni Yayi foulait à nouveau le sol du Palais de la Marina. En effet, l’ancien président a échangé ce matin avec son successeur Patrice Talon sur la décrispation du climat politique au Bénin. Cette rencontre entre les deux hommes est vue d’un très bon œil par le député Rachidi Gbadamassi.

Il a fait preuve d’« ouverture d’esprit, de patriotisme et de souplesse de cœur pour le bien de son peuple »

Interrogé par le journal Le Matinal, l’ancien maire de Parakou a salué l’humilité de Boni Yayi. « Il a fait preuve d’humilité, d’élévation d’esprit et de générosité en se déplaçant de son domicile pour rendre visite à son frère et ami, juste pour que le Bénin se porte mieux » a déclaré Rachidi Gbadamassi, qui encense tout autant le chef de l’Etat de l’actuel. En effet, selon ses dires, Patrice Talon a fait preuve d’ « ouverture d’esprit, de patriotisme et de souplesse de cœur pour le bien de son peuple ».

Notons que la rencontre de ce matin, a permis à Boni Yayi de formuler plusieurs demandes à son hôte. Il a sollicité par exemple, la libération des détenus politiques à l’instar de Joël Aïvo et Reckya Madougou, la fin des arrestations politiques, le retour des exilés politiques et la création d’un cadre de concertation périodique avec les anciens présidents. Rachidi Gbadamassi est persuadé que si les deux personnalités s’associaient, le développement du Bénin ne pourra plus être freiné.