Mère de quatre enfants, Yvonne Idamange, 42 ans et youtubeuse a été condamnée à 15ans de prison au Rwanda pour « incitation à la violence ». La critique du pouvoir du président Paul Kagamé a été notamment reconnue coupable de six chefs d’accusation dont incitation à la violence et insurrection, dénigrement des mémoriaux du génocide, propagation de rumeurs et agression. En effet, il lui avait été reproché d’avoir accusé le président de la République Paul Kagamé et son gouvernement sur sa chaîne Youtube « Idamange« , d’avoir mis en place une dictature, d’instrumentaliser le génocide de 1994 sans venir suffisamment en aide aux survivants et d’avoir transformé les mémoriaux du génocide en attractions touristiques.

Yvonne Idamange a également été accusée d’avoir frappé et blessé un policier lorsqu’il voulait l’arrêter. En plus des 15 ans de prison, elle a également été condamnée à une amende de 2.000 dollars. 30 ans de prison et l’équivalent de 6.000 dollars d’amende avaient été requis contre elle par l’accusation. Se présentant comme une survivante du génocide, Mme Idamange avait commencé par boycotter les audiences de la cour, lorsque le tribunal qu’elle a accusé de partialité lui a refuser de diffuser le procès en en ligne.

Répression contre les critiques

La lecture du verdict la déclarant coupable a été faite en son absence. Sur sa chaîne YouTube, Mme Idamange, rassemble près de 19.000 abonnés et toutes ses vidéos récoltent en moyenne 100.000 vues. Le Rwanda dirigé de main de fer par Paul Kagame, est notamment pointé du doigt par les organismes des défenses des droits de l’homme pour ses attaques contre la liberté d’expression et sa répression de l’opposition.