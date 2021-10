En France, la Haute Autorité de la Santé ne recommande pas l’utilisation de Moderna pour la 3ème dose. Il est plutôt recommandé l’usage du vaccin Pfizer uniquement. La décision a été rendue publique ce vendredi 15 octobre. Elle ajoute également qu’il s’agit d’une mesure prise en attendant une analyse plus détaillée de l’Agence européenne du médicament (EMA). On retient qu’il y a un risque de péricardites et de myocardites.

Ceci serait plus fréquent chez les plus jeunes. Il y a quelques jours, les pays tels que la Suède, la Norvège et la Finlande ont provisoirement suspendu l’utilisation de Moderna pour les adolescents et même chez les adultes jeunes. Les autorités sanitaires ont justifié cette décision par une étude ayant « établi que les hommes injectés avec le vaccin de Moderna et âgés de moins de 30 ans avaient un risque légèrement accru de développer une inflammation du myocarde ».

Position de prudence

« Ce contexte, la circulation actuellement modérée du virus et le travail en cours à l’EMA pour définir la population cible et surtout le dosage » conduisent la HAS à « revenir plus strictement à une position de prudence et à recommander d’attendre l’avis de l’EMA », martèle la Haute Autorité de la Santé.