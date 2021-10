Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken a réagi suite à la libération de prisonniers canadiens par le gouvernement chinois qui est survenue après celle de la directrice financière de Huawei, Meng Wanzhou. Alors qu’il prenait part à des échanges commerciaux entre les USA et l’Union européenne, le chef de la diplomatie américaine a fustigé la « stratégie des prisonniers » appliquée par la Chine.

Meng Wanzhou a trouvé un terrain d’entente avec les autorités canadiennes

Il a par ailleurs ajouté que cette stratégie n’est pas seulement imputable à l’empire du milieu mais aussi à d’autres nations qui l’adoptent. « Mais un plus grand problème subsiste. Et il ne s’agit pas que de la Chine : d’autres pays s’adonnent à cette pratique qui consiste à détenir de manière arbitraire les citoyens d’autres pays dans un but politique. Et cela devrait être totalement inacceptable » a fait savoir Anthony Blinken. Notons que les propos du secrétaire d’Etat américain interviennent suite à la libération de Meng Wanzhou. Cela avait été possible après qu’elle ait trouvé un terrain d’entente avec les autorités canadiennes, après trois années d’assignation à résidence dans le pays.

Suite à la libération de la numéro deux du géant chinois des télécommunications par Ottawa, plusieurs canadiens ont été libérés par Pékin. Il s’agit en effet de l’homme d’affaires Michael Spavor et de l’ancien diplomate Michael Kovrig, interpellés en Chine pour espionnage. Cependant, les autorités chinoises avaient indiqué que cette affaire n’avait pas de liens avec celle de Meng Wanzhou.