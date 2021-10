Alors que les Etats-Unis ont multiplié leur remords dans l’affaire des sous-marins australiens qui a créé une tension diplomatique entre les alliés, certains français continuent d’exprimer leur amertume. Après que le président américain Joe Biden est reconnu vendredi en marge du sommet G20, une maladresse des USA, l’ancien président français Nicolas Sarkozy a une nouvelle fois dénoncé la trahison d’un allié.

« On ne traite pas ses alliés, ses amis comme on a été traité. Ce n’est pas possible, ce n’est pas conforme à l’intérêt stratégique de nos deux nations », a déclaré Sarkozy ce samedi. Pour l’ancien président, la perte du contrat du sous-marin australien par la France, au profit des USA n’était « pas seulement une maladresse », mais « une forme de trahison ». « Il y a entre nous le prix du sang qui a été payé par des générations de jeunes qui se sont sacrifiés. Et c’était bien désolant de voir ce qui n’était rien d’autre qu’une forme de trahison », a dénoncé Nicolas Sarkozy qui estime qu’il « faut tourner la page ». « Tourner la page mais ne pas oublier », a-t-il précisé.

« Le contrat ne se ferait pas »

Lors de sa rencontre vendredi avec le président français Emmanuel Macron en marge du sommet G20 à Rome, le président américain Joe Biden a reconnu que « ce que nous avons fait était maladroit et n’a pas été fait avec beaucoup d’élégance ». Le 46e président américain a indiqué qu’il avait eu « l’impression que la France avait été informée depuis longtemps que le contrat ne se ferait pas ».

La France avait vu un contrat de 50 milliards de dollars australiens lui passer sous le nez. Dans un communiqué, l’industriel de défense français, Naval Group, avait annoncé mi-septembre, la rupture du contrat conclu en 2016 par l’Australie. « Le Commonwealth d’Australie n’a pas souhaité engager la phase suivante du programme, ce qui est une grande déception pour Naval Group qui proposait à l’Australie un sous-marin conventionnel de supériorité régionale avec des performances exceptionnelles » avait déclaré la société. Le gouvernement français a également fait état d’une « décision regrettable ».

