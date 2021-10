Les lois réorganisant la famille au Bénin ont fait couler beaucoup d’encre et de salive, surtout à cause des nouvelles dispositions légales pour l’avortement. Au parlement et même en dehors, les opinions se sont affrontées parfois violemment. Dans son discours prononcé hier mardi à l’occasion de la cérémonie d’ouverture de la deuxième session ordinaire de l’Assemblée nationale, le président Louis Vlavonou, a fait cas de certains contenus menaçants à l’endroit des députés.

« Le sang de ces âmes innocentes qui seront assassinées criera vengeance »

« Le plus dur était une vidéo dans laquelle un Imam disait que « nous irions en enfer si nous votions cette loi…sans oublier la déclaration de l’association des femmes catholiques qui nous a envoyé ce message: « Le sang de ces âmes innocentes qui seront assassinées criera vengeance… » sur les députés de la 8 è législature, a fait savoir Louis Vlavonou. Même au niveau de l’Assemblée nationale; les débats ont été virulents entre anti et pro avortement.

Cette loi modificative relative à la santé sexuelle et à la reproduction au Bénin « a fait trembler l’hémicycle et la bipolarisation qui s’observait a failli mettre à mal son unité » remarque Louis Vlavonou. « L’hémicycle a souffert des passions déchaînées entre pro et contre. Mais nous avons su puiser dans notre génie créateur, et notre expérience pour ramener le consensus après une suspension inspirée afin de respecter l’engagement pris par nos partis respectifs à accompagner le chef de l’Etat dans ses réformes » a-t-il poursuivi, invitant ses collègues à la réconciliation.