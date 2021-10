La mairie d’Abomey-Calavi veut pouvoir identifier les parcelles se trouvant dans la commune. Dans une circulaire en date d’hier mercredi 13 octobre, le maire Angelo Ahouandjinou informe les propriétaires et/ou présumés propriétaires de parcelles, qu’ils ont désormais l’obligation de les marquer. En clair, ils doivent y poser des plaques signalétiques. Cette décision concerne les propriétés foncières bâties ou non bâties. Les plaques signalétiques doivent porter les noms, prénoms et « toutes autres identités conformes au plus tard le 31 décembre 2021 ». Cette mesure a été prise par l’édile dans le cadre de l’assainissement et de l’actualisation de la base de données foncières de la commune.

L’avertissement

A partir du « 1er janvier 2022, excepté les cas de litige dont les dossiers sont encore pendants devant les tribunaux, tout foncier non bâti ou bâti, sis dans la commune d’Abomey-Calavi, qui ne porterait pas de plaque signalétique sera recensé et marqué comme tel par les services compétents de la mairie et assujetti au paiement d’une amende conformément aux dispositions de l’article 996 nouveau 5 du Code Général des Impôts » met en garde le maire Ahouandjinou, dans sa circulaire.

Il y aura une campagne de sensibilisation de proximité menée par les services de la Direction des Affaires Foncières et de l’Aménagement Urbain avec les chefs d’Arrondissement , les chefs de quartiers, les élus locaux et toutes autres structures impliquées dans les opérations foncières dans la commune, informe par ailleurs la circulaire.

« Veiller à l’observance stricte de la décision »

Les médias seront également mis à contribution; les chefs d’arrondissement, chefs de quartiers et autres élus locaux sont priés de s’investir pleinement dans les opérations de sensibilisation et de veiller à l’observance stricte de la décision de l’autorité communale sur leurs territoires de compétence respectifs. Le maire sollicite l’aide de la police républicaine en cas de besoin pour un bon déroulement des opérations.