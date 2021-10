Il y a quelques jours, lors d’une conférence de presse à Cotonou, Michel Dussuyer dévoilait la liste des 25 joueurs retenus pour la double confrontation Bénin-Tanzanie. Deux matchs entrant dans le cadre des 3ème et 4ème journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Au cours de cette conférence de presse, le sélectionneur du Bénin a encensé certains joueurs notamment Khaled Adénon. Il disait que son âge allait avec l’expérience et qu’on pourra compter sur lui, en défense centrale même s’il y a de la concurrence à ce poste.

« On connait tous les qualités de Khaled et son importance dans le groupe. On n’a un problème de riche à ce poste de défenseur central. Tant mieux , ce serait à moi de faire les choix » déclarait-il. Interrogé justement sur cette concurrence en défense centrale , Olivier Verdon a en quelque sorte répété son coach. En effet, il admet qu’il revient au sélectionneur de faire son choix mais chacun doit préalablement se donner au maximum à l’entraînement.

« Il faut se donner à 100% à l’entraînement, le coach fera ses choix »

« Il n’y a que de bons joueurs en équipe du Bénin, il faut se donner à 100% à l’entraînement, le coach fera ses choix. C’est le collectif qui prime » a-t-il déclaré. Rappelons que Verdon et ses coéquipiers affrontent demain jeudi 07 octobre la Tanzanie à Dar es Salam pour le match aller de cette double confrontation.