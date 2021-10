Au Bénin, le Conseil national de normalisation de métrologie et de gestion de la qualité (CNMGQ) a homologué les normes de la filière soja. C’est le site officiel du gouvernement qui donne l’information. Les normes en question sont au nombre de 4. Il s’agit de la semence de soja, du lait à base de soja, du soja grain et du fromage de soja.

Cette homologation fait suite à des discussions techniques et scientifiques très enrichissantes menées par les membres du CNMGQ venus des secteurs privé et public, toutes spécialités confondues. Ils ont bénéficié de l’assistance technique de la coopération allemande GIZ et du PTB (Institut National de Métrologie Allemand) à travers le Projet de Renforcement de l’infrastructure Qualité pour la filière soja (ProQUAL).

Financé par le ministère allemand de la Coopération économique et du développement

Le Conseil national de normalisation de métrologie et de gestion de la qualité a fait comme recommandation, la sensibilisation et la vulgarisation autour de ces normes. Le but étant de faciliter leur appropriation et mise en application. Notons que l’homologation des normes de la filière soja est intervenue après un long processus financé par le Ministère Allemand de la Coopération Economique et du Développement.