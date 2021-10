Le bureau de l’association des anciens boursiers du programme « Yali » a fait peau neuve au cours du week-end écoulé. En effet, les membres de ce réseau baptisé « Benin Yali Alumni Association », ont choisi les nouveaux responsables devant présider aux destinées de l’association au cours des deux prochaines années. Le choix a été fait à travers une assemblée générale élective tenue le samedi 9 octobre 2021 dans l’amphithéâtre Etisalat de l’université d’Abomey-Calavi.

On retiendra que de façon exceptionnelle, le choix des participants à l’Assemblée générale élective s’est porté massivement sur la gente féminine. Ainsi, sur les neuf membres que compte le bureau de « Benin Yali Alumni Association », huit sont des femmes. La toute nouvelle présidente de l’association a donc pour nom : Titilayo FAFOUMI. Elle sera aidée dans sa mission par les huit autres membres élus du « Benin Yali Alumni Association ». Rappelons que le BYAA (Benin Yali Alumni Association) est un réseau de jeunes qui offrent un leadership innovant et au service des communautés pour le développement socioéconomique du Bénin et de l’Afrique.

Elle a été créée en 2015 et a permis de constituer un cadre de réflexion et d’actions axé sur les secteurs phares du programme YALI que sont l’engagement civique, l’entreprenariat et la gestion publique. Notons également que l’un des objectifs de l’Association des anciens boursiers du programme Yali du Bénin est de conseiller et coacher les jeunes dans leur ascension socio-professionnelle, également à offrir à ces derniers des opportunités de sensibilisation utile, de partage d’expériences et de renforcement des capacités et de compétences d’autre part. La nouvelle présidente de « Benin Yali Alumni Association » vient ainsi remplacer Hermion Dokoui qui a assuré au cours des deux précédentes années la présidence du BYAA.