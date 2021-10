Un arnaqueur a fait les frais de la justice française après s’être fait passer pour un proche de la première dame de France, Brigitte Macron. Il s’agit en effet d’un homme âgé de 35 ans qui prétendait être le neveu de l’épouse du locataire de l’Elysée, afin d’obtenir un traitement VIP auprès d’institutions, d’entreprises ou encore d’établissements de luxe.

Il faisait usage d’une fausse adresse mail

Hier mercredi 27 octobre 2021, il a été condamné à une année d’emprisonnement ferme par un tribunal. Plus précisément, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris, à 30 mois de prison dont 18 assortis du sursis renforcé. La présidente de la 13e chambre correctionnelle a indiqué que : « Le tribunal a fait le choix de sanctionner la gravité des faits (…) et de prendre en compte votre volonté d’être pris en charge et de bénéficier d’un suivi qui s’inscrit dans la durée ». Par ailleurs, le mis en cause passera sa peine de prison sous le régime de surveillance électronique à domicile. Notons que le trentenaire faisait usage d’une fausse adresse mail, dircab@présidence-france.fr, pour solliciter des prestations particulières, en tant que le neveu de Brigitte Macron. Parmi ceux-ci figurent une carte Club 200 auprès d’Air France, des places pour un grand prix de Formule 1 et un accueil VIP dans un hôtel de luxe.

L’homme signait ses demandes du nom du directeur de cabinet d’Emmanuel Macron, Patrick Strzoda, et du directeur de cabinet de Brigitte Macron, Pierre-Olivier Costa. Cependant, même si plusieurs ont reconnu qu’il s’agissait d’une usurpation d’identité, certains sont tombés dans le panneau. Dans la décision du tribunal, il doit verser aux deux directeurs de cabinet un euro de dommages et intérêts.

