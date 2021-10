« Pour ce que je sais, ce matin, le Directeur général de la Soneb et les responsables au plus haut niveau de ces casernes, ont déjà eu des échanges pour essayer de trouver un terrain d’entente ». Ainsi parlait Askandar Bachabi, le responsable communication de la Soneb hier mardi 05 octobre sur les ondes de la radio Océan FM . Les casernes dont il parle sont celles des sapeurs-pompiers d’Allada et de Ouidah, privées d’eau potable depuis plus d’une semaine.

Ce sont des compteurs utilisés par les pompiers pour leurs besoins personnels

En effet, la Société nationale des eaux du Bénin (Soneb) a coupé les compteurs à eau de ces centres de secours des sapeurs-pompiers pour non-paiement de factures. Si les discussions ont déjà été ouvertes entre les responsables de ces casernes et la Soneb, il n’en demeure pas moins que des clarifications méritent d’être apportées sur cette situation. Et c’est ce qu’a fait le responsable communication de la Soneb. D’après Askandar Bachabi, la coupure d’eau, ne concerne pas les bourses à incendie.

« Au niveau de la Soneb, on comprend que certainement quand on a parlé de la coupure des sapeurs-pompiers, tout le monde a pensé aux bourses d’incendie qui permettent aux sapeurs-pompiers d’intervenir lorsqu’il y a des feux ou des situations. Mais ce qu’il y a en fait, ce n’est pas cela…Ce qu’il y a , c’est la situation des compteurs des sapeurs-pompiers dans les casernes pour leurs besoins personnels. Ils doivent de l’argent sur ces compteurs-là » a-t-il expliqué. La chargé de communication assure que les soldats du feu ont été saisis par écrit de la situation.

Il est de sa responsabilité de pourvoir en eau les bourses d’incendie

C’est-à-dire, qu’ils devaient de l’argent à la Soneb parce que n’ayant pas payé leurs factures. Il y a même « eu des « échanges entre les deux parties, et c’est à la suite du non règlement que ces deux casernes ont été coupées » précise Askanda Bachabi. Il explique par ailleurs qu’il est de la responsabilité de la Soneb de pourvoir en eau toutes les bourses d’incendie et toutes ces bourses sont pourvues d’eau partout du territoire national.