En Inde, une décision de justice ordonne le paiement d’une indemnité aux proches des victimes du covid-19. Il s’agit d’une décision qui a été prise par la Cour suprême. A en croire la justice indienne, il s’agit du paiement du montant de 50 000 roupies soit l’équivalent de 674 $. L’indemnité selon le juge peut être touchée par les proches, parents ou amis des personnes décédées suite au Covid-19.

Le paiement 30 jours après la demande

Le juge fait notamment remarquer qu’il s’agit d’un montant différent de ce qui est habituellement versé par le centre et l’État dans le cadre de divers programmes de bienfaisance. Le délai pour entrer en possession de ces fonds est de 30 jours après le dépôt de la demande a précisé la décision de justice. Notons qu’il s’agit d’une décision prise à la suite d’un recours formulé par des avocats pour exiger le paiement d’une indemnisation en vertu des lois indiennes sur la gestion des catastrophes.

Le recours déposé en juin

L’intervention de la haute juridiction a été sollicitée au mois de juin. « Nous savons que le gouvernement a dépensé beaucoup d’argent pour gérer la pandémie. Mais nous pensons toujours que le gouvernement aurait dû verser 400 000 roupies d’indemnisation à chaque famille touchée conformément à la loi. Ou ils auraient pu donner un montant plus élevé aux familles pauvres et moins aux plus aisés. Ils auraient pu faire mieux », a confié un des auteurs du recours au média britannique BBC.