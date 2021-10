Il y a quelques années encore, il n’aurait jamais cru pouvoir jouer en équipe nationale du Bénin. Melvyn Dorémus, puisque c’est de lui qu’il s’agit, se livrait à d’autres activités en plus du football, quand il a été convoqué en sélection pour la première fois. C’était le 17 novembre 2019. Melvyn jouait alors à Bobigny en National 2, l’équivalent de la 4ème division en France. Pour arrondir ses fins de mois puisque « le foot (ne lui suffisait) pas pour vivre », il a travaillé comme serveur au KFC, un fast-food américain.

Surveillant dans un collège

Il a ensuite été surveillant dans un collège. Inutile de rappeler que la 4ème division française, est un championnat amateur. On était donc loin des salaires faramineux que gagnent des joueurs de la Ligue 1. Alors, quand il a été convoqué en sélection, après que Michel Dussuyer (Coach des écureuils du Bénin) soit venu le superviser, à Bobigny, son statut à changer. « Ça m’a changé en tant qu’homme et footballeur » avoue le latéral droit béninois dans les colonnes du Parisien.

« Désormais je vis du football »

Lui qui faisait d’autres activités en plus du football, a commencé par vivre de sa passion. « Désormais je vis du football » a-t-il déclaré. Le Club dans lequel il évolue actuellement est en National 1, l’équivalent de la 3ème division en France. Mais Chambly a déjà goûté à la Ligue 2, un championnat professionnel. Pour rappel Melvyn Dorémus est passé par l’Entente SSG, Bobigny et le Red Star avant poser ses valises à Chambly. Il est franco-béninois. Son père est français et sa mère béninoise. C’est donc pour le pays de sa mère qu’il joue.