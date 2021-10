Depuis l’évincement de l’ancien président algérien Abdelaziz Bouteflika, décédé le 17 septembre 2021, la justice du pays s’est attaquée à tous les faits reprochables aux ténors de l’ancien régime. C’est dans ce contexte que Saïd Bouteflika, frère cadet de l’ex-président a écopé de deux années de prison ferme pour « entrave au bon déroulement de la justice ».

Il faisait l’objet de plusieurs poursuites

L’information a été donnée par le média officiel APS qui a précisé que la condamnation a été prononcée hier mardi 12 octobre 2021. Notons que le parquet avait requis une peine plus lourde (7 ans de prison ferme) contre Saïd Bouteflika, lors de sa comparution devant le tribunal criminel de Dar El Beida. A ce moment, il faisait l’objet de plusieurs poursuites à savoir « outrage à magistrat », « incitation à la partialité de la justice », « entrave à la justice », « abus de fonction » et « incitation à falsification de documents officiels ». Pour rappel, en mai 2019, Saïd Bouteflika avait été arrêté et condamné dans le mois de septembre de la même année à 15 années de prison pour « complot contre l’armée ».

Il a cependant été acquitté le 02 janvier 2021 par une Cour d’appel militaire. Pendant que son frère ex-président était au sommet de l’Etat, Saïd Bouteflika était son influent conseiller. En outre, dans ce procès, le principal accusé est l’ancien ministre algérien de la justice Tayeb Louh, qui a été condamné à six années d’emprisonnement.