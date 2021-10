La formation politique d’Ousmane Sonko pourrait récupérer dans les prochaines semaines ou même prochains jours, un autre mécontent de Macky Sall. Il s’agit en effet d’Abdoulaye Baldé qui était précédemment maire de Ziguinchor. Le président sénégalais a porté son choix pour la prochaine élection sur Benoit Sambou pour la mairie de cette ville.

Selon des informations rapportées par le média sénégalais Dakaractu, le président sénégalais aurait reçu le premier adjoint à la mairie de Ziguinchor en compagnie de Benoit Sambou investi pour la commune de Ziguinchor et de Doudou Kâ, nommé comme mandataire et directeur de campagne de la coalition. Ce choix n’a été du goût d’Abdoulaye Baldé qui a déjà manifesté son mécontentement et son ambition de fausser compagnie à l’actuel président sénégalais.

« Nous ne sommes plus dans la coalition Benno Bokk Yakkar »

Non seulement il envisage quitter Benno Bokk Yakaar, mais la probabilité est également forte qu’il rejoigne l’opposant Ousmane Sonko. « Je voudrais vous annoncer que nous ne sommes plus dans la coalition Benno Bokk Yakkar qui a déjà désigné ses candidats pour les élections municipales à venir dans la commune de Ziguinchor. Le chef d’Etat-major de notre parti s’est réuni en urgence avec les maires des communes du département mais aussi l’Etat-major au niveau national », a fait savoir Abdoulaye Baldé.