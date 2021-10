Les bonnes nouvelles s’enchaînent pour la star française d’origine sénégalaise Omar Sy. Après le succès fulgurant de la série Lupin sur la plateforme Netflix et l’annonce d’un contrat de production avec ladite plateforme, une autre bonne nouvelle a été annoncée par la presse. Nouveau film en vue pour la star.

Omar Sy nage dans le bonheur. Après le film intouchable qui l’a révélé à Hollywood, il a enchaîné plusieurs petits rôles aux USA et d’autres plus importants avant d’atterrir avec fracas sur Netflix avec la série Lupin. Depuis, son succès s’est confirmé et il est cité parmi les plus grands noms du cinéma francophone. Cette fois-ci avec «Father & Soldier», un film sur les tirailleurs sénégalais, Omar Sy espère frapper un gros coup. En plus d’être acteur, il sera également l’un des producteurs du film.

D’après Variety, le tournage aurait déjà commencé en France, et l’intrigue est autour des tirailleurs sénégalais qui ont combattu pour la France dans le cadre de la première guerre mondiale. Une partie du film sera également tournée au Sénégal, qui participe avec la France au tournage . Avec ce film, Omar Sy veut rendre hommage aux sénégalais qui ont combattu pour la France.

