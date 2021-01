La série française Lupin continue d’avoir du succès aux Etats-Unis, et l’acteur principal, Omar Sy, a récemment été encensé par la célèbre actrice américaine, Sharon Stone. En effet, la star de Basic Instinct a fait part de son admiration pour l’acteur français, qui a interprété le rôle d’Assane Diop, un admirateur d’Arsène Lupin, sur Twitter.

« Un Omar Sy très en forme »

Notons que la série a bénéficié d’une bonne critique aux Etats-Unis. Le média américain, New York Times, n’a pas tari d’éloges à l’endroit d’Omar Sy, dans un long article sur les coulisses de production de la série. Il a d’ailleurs titré l’article : « Omar Sy donne une nouvelle tournure à un conte classique français ». Idem pour le célèbre média hollywoodien, Variety, qui a parlé de: « Lupin est un très amusant divertissement francophone avec un Omar Sy très en forme ».

Roger Eberts, un site critique américain critique dans le milieu du cinéma, a estimé qu’il s’agit de « la première grande série de 2021, un puzzle addictif qui combine des éléments de la série Luther, des enquêtes de Sherlock Holmes et des films de casse d’initiés comme L’homme de l’intérieur », tout en ajoutant que « Lupin est aussi patient qu’intelligent. Son intrigue se tord comme des rails déformés. Et pourtant, le train narratif, grâce à un montage précis et avisé, sort toujours de l’autre côté du tunnel. Assane est aussi rusé que l’écriture de la série. C’est un charmeur de serpent ».