La star internationale du football Cristiano Ronaldo a ajouté un nouveau record à ceux qu’il détenait déjà. En effet, hier samedi 09 octobre 2021, l’ancien joueur de la Juventus a joué dans la sélection portugaise contre le Qatar. Il s’agit de sa 181e rencontre en sélection. Cela lui fait devenir le joueur européen à disposer du plus grand nombre de matchs disputés en équipe nationale.

Un record autrefois détenu par Sergio Ramos

Cristiano Ronaldo a fêté ce nouveau record de manière particulière, puisqu’au cours de la rencontre, il a marqué son 112e but avec la sélection portugaise. CR7 vient donc battre le record qui était autrefois détenu par le défenseur central espagnol du Paris Saint-Germain, Sergio Ramos. Ce dernier a disputé 180 matchs en sélection espagnole. Notons qu’il y a quelques semaines, suite à son arrivée à Manchester United, le footballeur portugais avait rejoint le club fermé des joueurs ayant disputé plus de 100 matchs de Ligue des Champions durant toute leur carrière. Dans cette liste, on retrouve notamment Iker Casillas, Xavi, Lionel Messi et Raul.

Pour rappel, Cristiano Ronaldo avait détrôné le footballeur iranien Ali Daei sur le nombre de buts marqués en sélection. Avec maintenant 112 buts, le quintuple ballon d’or était parvenu à dépasser ce dernier qui avait marqué 109 buts avec la sélection iranienne.