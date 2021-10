Depuis qu’Emmanuel Macron, est devenu président de la République française en 2017, la presse a plusieurs fois indiqué que la relation entre l’actuel locataire de l’Elysée et son prédécesseur François Hollande n’étaient pas au beau fixe. Pour cause, le départ de l’ancien ministre de l’économie du gouvernement de ce dernier, était perçu comme une trahison.

« Je ne suis pas bien, je n’ai pas d’espace »

Dans le livre Le traître et le néant de Fabrice Lhomme et Gérard Davet, l’ancien conseiller chargé de la communication présidentielle sous François Hollande, Gaspard Gantzer a raconté comment la rupture a eu lieu entre les deux hommes politiques. L’histoire a été racontée par France Inter, le lundi 11 octobre 2021. « Le lundi 29 août, Macron va voir Hollande dans son bureau et lui dit : ‘Oui mais non… non mais oui… je ne suis pas bien, je n’ai pas d’espace. Il ne lui dit pas : ‘Je pars’. Et donc, François Hollande lui dit : ‘Eh bien, réfléchis, voilà, et on en reparle » a d’abord déclaré Gaspard Gantzer, avant d’ajouter qu’Emmanuel Macron informe le lendemain François Hollande de son départ par SMS. « Ecoute, je pars » aurait-il écrit.

Il ne s’agissait cependant pas d’un simple départ, puisque l’ex-ministre de l’économie a quelques temps après, créé son parti politique et a finalement remporté la présidentielle. Il faut dire que François Hollande semble ne pas avoir digéré ce sms, puisqu’il avait critiqué son successeur, en juillet dernier suite à une gestion difficile de la crise sanitaire due au coronavirus. Il avait en effet déclaré qu’Emmanuel Macron avait « un problème avec la décision. Il la prend brutalement et tard ».