Alors que l’élection présidentielle en France, à laquelle Emmanuel Macron ne s’est pas encore déclaré officiellement candidat, approche à grands pas, le locataire de l’Elysée a commencé à en avoir marre de certains de ses ministres pour leurs maladresses. D’après Le Parisien, certains ministres de par leur comportement ont commencé par énerver le chef de l’Etat et ceci depuis plusieurs mois. Parmi les ministres, il y en a qui « qui rédigent des livres pour peser dans le débat ou qui prennent des initiatives qui pourraient brouiller sa stratégie », selon le quotidien.

Le nom de la ministre du logement, Emmanuelle Wargon, a été particulièrement cité, aurait fait l’adrénaline à Macron, à cause d’un discours. Selon Le Parisien, la ministre avait dans l’un de ses discours, jugé les maisons individuelles comme étant un « non-sens écologique, économique et social ». La ministre avait dû revenir sur les propos après que membres du secteur ont manifesté leur indignation sur le discours. Des actions qui bien évidemment ne vont pas plaire au président.

« Il y en a qu’il ne supporte plus »

Sans cité des noms, un élu qui s’est confié au quotidien a affirmé que Macron « est très agacé par certains membres du gouvernement. Il y en a qu’il ne supporte plus », a-t-il assuré. Le président qui, s’il doit être candidat à sa propre succession, doit présenter une bonne image de lui-même et de l’équipe qui l’entoure, ne supportait plus les différentes passes d’armes échangées par ses collaborateurs par médias interposés. Le mois dernier à la rentrée, Macron avait déjà tapé du poing sur la table en exigeant plus « de la cohésion et de l’unité » à son équipe.

