Le polémiste français Éric Zemmour n’en finit pas de défrayer la chronique ces derniers temps. En effet, alors qu’il devait se rendre à Nantes, hier samedi 30 octobre 2021, pour faire la promotion de son nouvel ouvrage, La France n’a pas dit son dernier mot, un affrontement a éclaté entre des manifestants anti-zemmour et les forces de l’ordre.

Il y avait aussi des pro-zemmour

Les anti-zemmour étaient contre la venue de l’écrivain dans la région. La préfecture du département de Loire-Atlantique a fait état de la présence de « 650 personnes dont 150 ultra gauches et gilets jaunes particulièrement animés d’une envie d’en découdre avec la réunion de M. Zemmour ». Les forces de l’ordre ont utilisé des gaz lacrymogènes, alors qu’il y avait aussi au même moment une dizaine de pro-zemmour. Il faut dire que la foule des anti-zemmour était assez remontée contre le polémiste. Sur les lieux, on pouvait notamment lire sur une banderole : « Stoppons le film d’horreur ». Toujours d’après la préfecture, il y a eu « dégradation d’un véhicule de police », ainsi qu’« une tentative de jet de bouteille sur un autre ».

La manifestation s’est terminée aux environs de 18h30 et aucune arrestation n’a eu lieu. Invité à réagir sur ces évènements, Éric Zemmour a confié à la presse que : « On sait qui était Joseph Staline, on sait les centaines de milliers de morts qu’il a provoqués, ces gens-là ne sont que leurs lointains descendants ».

