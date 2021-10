Après sa condamnation à un an de prison pour laquelle il a fait appel, l’ancien président français Nicolas Sarkozy a été l’invité ce mardi 05 octobre de l’émission « C à vous« . Invité pour parler de son nouveau livre, « Promenades » qui vient paraître, l’ancien chef d’Etat a également abordé certains sujets qui sont au cœur de l’actualité présidentielle dont l’immigration ou le communautarisme en France. M. Sarkozy s’est interrogé sur les raisons pour lesquelles les gens choisissent d’immigrer en France, et a estimé que c’est parce qu’ils aiment la France.

Toutefois, pour lui, s’ils aiment la France, sa culture et son histoire, au-delà des avantages qu’offre le pays, les immigrés doivent s’adapter. « Alors, on n’a pas de leçons de ce point de vue à recevoir. Mais la question est de savoir si quand vous venez dans un pays vous aimez sa langue, vous aimez sa culture, vous aimez son histoire (ce qui ne veut pas dire que notre histoire a toujours été impeccable) … La réponse est « oui », sinon pourquoi vous venez ? Ce n’est pas un self-service, une nation ! Ce n’est pas simplement des avantages… », a estimé l’ancien locataire de l’Elysée.

La crise migratoire n’a pas commencé, elle est à venir

Alors que les immigrés clandestins en France et dans d’autres pays de l’Europe sont en majorité des Africains, M. Sarkozy a estimé que « le sort de l’Europe et le sort de l’Afrique [étaient] liés ». « La crise migratoire n’a pas commencé, elle est à venir » et « on a le droit d’en parler sans être un raciste, un extrémiste, sans être quelqu’un qui transgresse », a estimé l’ancien président.