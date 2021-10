Un mort et deux blessés. C’est du moins le bilan d’une fusillade qui a eu lieu ce mercredi 13 septembre en France et plus précisément à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). Le défunt est un jeune homme de 20 ans selon les informations rapportées par la police ce jeudi 14 octobre. Les deux autres victimes sont respectivement âgées de 25 et 19 ans et ont été blessées à la main et au mollet.

Les différentes blessures ont été causées par des balles. Le jeune homme de 19 ans «présente des éclats de plombs s’apparentant à de la chevrotine sur le mollet droit» a fait savoir les sources policières. Les deux victimes ont été prises en charge par les secours qui ont été dépêchés sur les lieux. Pour l’heure, l’enquête ouverte ne donne aucune explication sur les motifs ou les auteurs de cet acte.

Un règlement de compte?

Il serait tout de même fort probable qu’il s’agisse d’un règlement de compte entre trafiquants de stupéfiants ou une guerre des territoires. Une situation similaire s’était produite toujours à Seine-Saint-Denis il y a moins d’un mois. Un jeune homme de 16 ans avait été poignardé par un de ses paires. Une affaire de territoire était à l’origine de cette situation selon les justifications qui ont été apportées sur cette affaire.