En Guinée, le nouvel homme fort du pays qui a précipité la chute de l’ancien président Alpha Condé a été investi président du pays. La prestation de serment a eu lieu ce jour et a permis au principal concerné de se prononcer sur un des sujets majeurs de son désormais mandat. Sera-t-il ou non candidat ? Mamady Doumbouya a répondu à cette question.

Il ressort de son allocution qu’il ne compte pas se présenter pour les prochaines élections présidentielles qui auront lieu dans le pays. Il n’a toutefois pas donné de précisions sur les dates d’organisations de ces élections. «J’engagerai tout particulièrement, l’ensemble des organes de transition qui seront mis en place, à veiller chacun en ce qui le concerne, à la réalisation effective des missions qui sont les leurs (…) L’indépendance et l’impartialité de la justice est un impératif afin d’instaurer la crédibilité de notre État. Je réaffirme l’engagement du Comité national du rassemblement et le développement, au nom du peuple de Guinée, à respecter tous les engagements internationaux (…) Je voudrais ici, réitérer mon engagement que ni moi, ni aucun membre du Comité national du rassemblement et le développement et des organes de la transition, ne seront candidats aux élections à venir.» a ainsi déclaré le nouveau président de transition de Guinée.

La prise de pouvoir de la junte militaire en Guinée fait suite à la destitution forcée du président Condé qui avait forcé un nouveau mandat que beaucoup jugeaient inconstitutionnel. Pour certains ce putsch est la conséquence directe de l’entêtement du président Condé. Le président nigérian Muhammadu Buhari a lui-même fait un parallèle entre les coups de force constitutionnels et les putschs.