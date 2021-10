L’ancien patron de la Maison-Blanche a profité d’une déclaration qu’il a faite ce dimanche, pour se prononcer à nouveau sur la problématique relative à l’immigration clandestine. Donald Trump a également saisi comme à son habitude cette occasion pour tirer à boulets rouges sur son successeur.

« Finir le mur…. »

Pour le milliardaire républicain, l’entrée de façon illégale sur le territoire américain de migrants constitue un poison pour le pays. Aussi, estime-il nécessaire de finir la construction du mur qu’il a entamé alors qu’il était encore au pouvoir. Comme proposition faite, Donald Trump suggère une négociation avec le Mexique qui doit servir de rempart au phénomène de l’immigration.

« Notre pays se meurt de l’intérieur et personne ne fait rien pour l’arrêter. La première chose à faire, et cela peut se faire rapidement, est de FINIR LE MUR. Un accord doit être conclu avec le Mexique, où le Mexique sert de barrière de 2 000 milles, et non de rampe de lancement pour les clandestins qui arrivent », a lancé Donald Trump dans le communiqué.

« Le prix du carburant explose… »

Il n’a pas manqué de critiquer l’option qui a été faite par l’administration Biden de ramener sur le sol américain certains afghans après le retrait des Etats-Unis de l’Afghanistan de Kaboul. « À quel point notre pays est devenu stupide, si triste à regarder quand, il y a à peine 10 mois, nous n’avons eu aucun de ces problèmes, et aucun non plus avec une mauvaise économie, l’inflation, les prix du carburant qui explosent, et tant d’autres », a martelé l’homme politique américain.