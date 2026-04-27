Mali : Abdoulaye Maïga promet « l'éradication totale du terrorisme » après les attaques du 25 avril

Le Premier ministre malien, le Général de division Abdoulaye Maïga, a tenu ce lundi 27 avril 2026 un point de presse solennel à Bamako, deux jours après les attaques coordonnées qui ont frappé simultanément plusieurs villes du pays, faisant des dizaines de victimes civiles et militaires, dont le ministre de la Défense.

Maïga a rendu hommage au Général de Corps d’armée Sadio Camara, ministre d’État chargé de la Défense et des Anciens combattants, tué le 25 avril lors d’un attentat au véhicule piégé ayant visé sa résidence à Kati. Il a également exprimé ses condoléances aux familles des autres victimes et ses vœux de rétablissement aux blessés, dont certains restent hospitalisés au CHU Pr Bocar Sidy Sall de Kati, qu’il a visité dans la même journée.

Des « sponsors » étrangers pointés du doigt

Le chef du gouvernement a attribué la capacité opérationnelle des assaillants à un soutien extérieur, affirmant que « seul l’appui des sponsors a permis ces actes lâches et barbares ». Sans nommer de pays ni d’organisation, il a décrit trois objectifs prêtés aux auteurs : semer la peur, briser la cohésion nationale et affaiblir la détermination des institutions de la Transition. Il a présenté la réponse des Forces armées maliennes — qui auraient neutralisé « des centaines de terroristes » selon ses termes — comme la preuve que ces objectifs ont échoué.

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Ces attaques, revendiquées par le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM, affilié à Al-Qaïda) et le Front de libération de l’Azawad (FLA), ont simultanément ciblé Bamako, Gao, Kidal, Sévaré et Mopti à partir de 5h30 du matin le 25 avril. Le bilan officiel du gouvernement malien fait état de 16 blessés civils et militaires, un chiffre jugé sous-évalué par plusieurs observateurs.

Deuil national et « correctifs » annoncées

Le Président de la Transition, le Général Assimi Goïta, a décrété deux jours de deuil national, à compter du 29 avril 2026, avec funérailles nationales pour le Général Camara. Goïta ne s’est pas exprimé publiquement depuis le début des hostilités.

Maïga a annoncé que « les facteurs de succès seront renforcés et les correctifs nécessaires seront apportés », sans préciser leur nature ni leur calendrier. Les funérailles du Général Camara, dont la dépouille repose au Génie militaire de Bamako selon un communiqué du Comité transitoire civilo-militaire (CTCM), feront l’objet d’un communiqué distinct des autorités de la Transition.