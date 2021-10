La présidente de l’Institut national de la femme (Inf) a fait sa toute première sortie médiatique hier vendredi 1er octobre, depuis sa nomination par le chef de l’Etat Patrice Talon. Au cours de cette rencontre avec la presse, Claudine Prudencio a fait remarquer l’importance de cette structure, déjà « très attendue par » beaucoup de nos compatriotes ». A l’en croire, il fallait l’Institut national de la femme, « tant les enjeux de défense et de la promotion de la cause des femmes sont énormes, tant l’actualité nous donne à voir qu’il urge d’agir et d’agir vite dans le champ d’action qui est celui de (cet) Institut ».

« Pour lancer véritablement la machine »

Avec son équipe, elle promet d’être à l’écoute de tous les citoyens pour la réussite de sa mission. « Toutes les dispositions sont en train d’être prises pour lancer véritablement la machine » informe t-elle par ailleurs. Des actes seront donc posés dans les prochains jours par cet institut.

« Vous verrez du concret sans tarder » dira Claudine Prudencio qui n’a pas manqué de remercier le président Patrice Talon pour avoir « balisé le terrain avec une volonté politique à toute épreuve ». Rappelons que l’Institut National de la Femme est rattaché à la Présidence de la République. Son secrétariat exécutif a été confié à Mme Huguette Bokpè Gnacadja. Elle est une avocate, activiste des droits de l’homme.