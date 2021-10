Tout comme à Bamako, Bangui réclame également un peu plus de respect de la part de la France, qui selon les autorités centrafricaines, leur manque de considération, depuis l’intervention des mercenaires russe dans le pays pour mettre fin à la crise qui secoue le pays depuis plusieurs années. Au cours d’une émission sur France 5 le week-end dernier, au sujet de la présence russe en Centrafrique, le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, avait accusé la société privée russe Wagner de faire « la guerre par procuration pour le compte de la Russie », une information que Vladimir Poutine a démenti jeudi.

Cette énième sortie du ministre français des Affaires étrangères, a fait réagir Bangui qui l’a qualifié de « manque de politesse ». « Nous méritons de la part des grandes puissances comme la France du respect et de la considération pour nos dirigeants. Les Centrafricains sont étonnés de la manière et du manque de politesse avec lequel il [Jean-Yves Le Drian, ndlr] a tenu ces propos. Je pense quand même que nous devons prendre l’opinion nationale et internationale à témoin. Ce sont des propos que nous trouvons inacceptables », a déclaré Albert Yaloké Mokpeme, ministre délégué et porte-parole de la présidence centrafricaine au micro de Sputnik.

Le prolongement du territoire français est inadmissible

Pour le porte-parole, cette manière de faire est inadmissible. « Cette manière de considérer les anciennes colonies françaises comme le prolongement du territoire français est inadmissible », a ajouté le ministre. Mokpeme estime que la Centrafrique a la liberté et le droit de choisir avec qui collaborer et ce n’est pas à la France de dicter à Bangui qui est bon au mauvais partenaire. « Ce n’est pas à la France d’attribuer les bons ou mauvais points à nos partenaires », a précisé le porte-parole de la présidence.

Des résultats qu’aucun autre pays n’a pu obtenir

Pour ce dernier, la coopération militaire avec la Russie a donné des résultats qu’aucun autre pays n’a eus avec la Centrafrique. « Pour le moment, en ce qui concerne le plan militaire et la défense du pays, la coopération avec les instructeurs russes donne des résultats qu’aucun autre pays n’a pu nous obtenir, et ça nous en sommes très satisfaits et il appartient aux Centrafricains de décider du sort de leur pays », a assuré le porte-parole.