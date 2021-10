Le ministre béninois des affaires étrangères Aurélien Agbénonci était à Addis-Abeba , les 14 et 15 octobre derniers pour prendre part à la 39e session ordinaire du Conseil exécutif de l’Union africaine. En marge de cette session, le chef de la diplomatie béninoise a rencontré son homologue nigérian Geoffrey Onyema. Les deux personnalités ont échangé sur différentes façons de procéder pour accélérer les actions en cours, ayant pour but la création d’un cadre, notamment juridique de renforcement des relations d’amitié et de coopération entre le Bénin et le Nigéria.

« Coopération transfrontalière«

« Les questions liées à la sécurité, à la libre circulation des personnes et des biens, à la coopération transfrontalière et aux échanges économiques et commerciaux ont été abordées». Les efforts des deux pays seront concentrés sur ces principaux axes pour « assurer la création à court terme d’une zone économique bénino- nigériane ». En clair, les deux pays veulent renforcer leur relation de coopération et d’amitié, et créer notamment un cadre juridique qui encadre tout ceci.

Ce temps semble maintenant être loin derrière

Il est annoncé au cours des trois prochains mois, la signature de plusieurs accords bilatéraux entre le Bénin et le Nigéria, dont le but est justement de renforcer le cadre juridique qui les lie au sein de l’organisation sous régionale qu’est la Cedeao. Inutile de rappeler qu’il y a eu des frictions entre les deux pays ces dernières années, surtout après la fermeture unilatérale des frontières nigérianes par Abuja. Ce temps semble maintenant être loin derrière ces deux nations géographiquement très proches.