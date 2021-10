Il y a quelques temps, le pass sanitaire du président français Emmanuel Macron avait fuité et circulait sur la toile. Pour cette faute grave, l’ordre des médecins et l’assurance maladie avaient sanctionné certains soignants qui étaient à la base de cette fuite. Cependant, en dépit de ces sanctions certaines personnes continuent d’utiliser le pass sanitaire du locataire de l’Elysée.

Les vigiles ont rapidement constaté l’anomalie

C’est en effet le cas d’un jeune homme âgé de 19 ans et originaire de Marseille qui a décidé de faire usage du document appartenant au chef de l’Etat, quand il allait pour une consultation, le mardi 05 octobre 2021. Selon plusieurs sources concordantes, il avait effectivement un rendez-vous pour une consultation. Cependant, un problème s’est posé à l’entrée puisqu’il n’avait pas son pass sanitaire mais celui d’Emmanuel Macron. Les vigiles ont rapidement constaté l’anomalie, mais l’ont laissé passer. Croyant avoir réussi son coup, le jeune homme ne se doutait pas que les agents de sécurité étaient en train de faire appel à la police.

« Ils ont jugé que cette usurpation était trop grave »

Dans une interview accordée au média France 3, le service de communication de l’AP-HM a déclaré : « Ils (les vigiles) ont bien fait, ils ne voulaient pas le refuser et le laisser partir comme cela. Ils ont jugé que cette usurpation était trop grave ». Finalement, le mis en cause a été arrêté et placé en garde à vue. Pour ce délit, il a écopé d’une contravention de 4e classe pour « présentation d’un document sanitaire appartenant à un tiers lors d’un contrôle d’accès à un lieu dans le cadre de la lutte contre la propagation de l’épidémie ».