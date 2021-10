Mahamadou Bonkoungou, le président directeur général du Groupe EBOMAF est fier de ce qu’il a accompli avec son entreprise. Lors d’une sortie médiatique à Ouagadougou le samedi 02 octobre dernier, le milliardaire n’a pas hésité à dire à qui veut l’entendre que « la prospérité du groupe EBOMAF continue de galoper » malgré tout ce qui se dit. Il s’adressait surtout à ceux qui lui ont longtemps dénié la paternité d’EBOMAF.

« Les Burkinabé ont passé leur temps à m’accuser d’être un prête-nom. Ils ont dit que la société EBOMAF appartient à Blaise Compaoré, à François Compaoré, à Gilbert Diendéré. Quand Blaise et François ont quitté le Burkina Faso, ils se sont retournés vers Gilbert Diendéré. Dieu dans sa puissance, Gilbert Diendéré a été arrêté. Et la société EBOMAF ne fait que fleurir » s’est vanté le milliardaire. Il rappelle que les mêmes rumeurs avaient circulé sur EBOMAF au Bénin.

Il se disait que le jour où Yayi ne serait plus au pouvoir …

On attribuait la paternité de la société des BTP à l’ancien président Boni Yayi. Et il se disait que le « jour où il ne sera plus au pouvoir ils allaient piller les bulldozers. Boni Yayi est parti. Nous sommes toujours au Bénin » a déclaré Mahamadou Bonkoungou. L’homme d’affaires a par ailleurs évoqué ses relations avec le successeur de Boni Yayi. A l’en croire, tout va pour le mieux entre eux deux. « Mes relations avec le président Patrice Talon sont au beau fixe » a laissé entendre le milliardaire Burkinabé selon les propos rapportés par LeFaso.net. Il rappelle pour finir que sa société travaille avec les autorités au pouvoir dans les pays où elle est intervient.