En Chine, l’offensive du président Xi Jinping contre les milliardaires qui ne respectent pas les règles du Parti communiste a sérieusement affecté la fortune des milliardaires du pays. Mesures emblématiques, milliardaires déchus, on a assisté à une déferlante de mesures contre les géants chinois, tantôt pour encadrer leurs pratiques, tantôt pour les faire revenir sur le droit chemin.

Selon le classement de l’institut Hurun publié ce mercredi 27 octobre, la fortune des milliardaires chinois a fortement baissé ces derniers mois. L’homme le plus riche du pays, Jack Ma n’échappe pas à la règle, bien au contraire, il fut l’un des premiers à subir les foudres du président chinois, et ce, juste après des critiques formulées contre les autorités de régulation financière. Le propriétaire du mythique AliBaba a été bloqué dans ce qui devait être la plus grosse introduction boursière de tous les temps.

D’après le classement, Jack Ma a perdu près de 36% de sa fortune qui est désormais évaluée, à 39,6 milliards de dollars. Jack Ma est désormais 5ème dans le classement des milliardaires chinois. Idem pour plusieurs géants de la technologie dont Ma Huateng (Pony Ma), le patron de Tencent qui a perdu 19% et est désormais 4ème avec 49 milliards. La troisième place est occupée par Zeng Yuqun avec une fortune de 47 milliards de dollars. Il est le fondateur de 53 ans du plus grand fabricant de batteries chinois CATL. Quant à Zhang Yiming, patron de TikTok, l’une des applications les plus populaires du moment, il voit sa fortune augmenter à 52,8 milliards de dollars. Il est le deuxième homme le plus riche du pays. L’homme le plus riche du pays est depuis quelque temps Zhong Shanshan. Gourou de l’eau minérale en Chine, il possède également Wantai Biological Pharmacy Enterprise, une entreprise d’équipements médicaux qui a explosé son chiffre d’affaires avec les tests covid-19. Sa fortune est estimée à 60,5 milliards.