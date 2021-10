La panne rencontrée ce lundi 4 octobre par les réseaux sociaux gérés par le richissime Mark Zuckerberg continue de susciter des réactions dans le monde. Sur le réseau social de l’oiseau bleu, le lanceur d’alerte Edward Snowden a violemment critiqué le patron de Facebook et a dénoncé le monopole qu’il tient dans ce secteur. Pour lui, l’incident de ce lundi est un exemple suffisant pour comprendre qu’il s’agit d’une mauvaise politique.

Il appelle à rompre le monopole

« Facebook, WhatsApp et Instagram tombent tous en panne en même temps, cela semble être un exemple facilement compréhensible et populaire de la raison pour laquelle briser un certain monopole en au moins trois morceaux pourrait ne pas être une mauvaise idée. Quelqu’un devrait le dire à Elizabeth Warren. », a laissé lire celui qui s’est rendu célèbre en révélant l’existence de plusieurs programme de surveillance de masse américains et britanniques.

Le bonheur de Signal…

Rappelons qu’avant lui, plusieurs personnes ont dénoncé avec un ton plutôt comique la situation. Ils ont pour la plupart pris d’assaut le réseau social de l’oiseau bleu. Les concurrents de Mark Zuckerberg se sont réjouis de la situation et ne se sont pas fait prier pour lui envoyer quelques piques. « Les inscriptions sont en hausse sur Signal (bienvenue à tous). Nous savons également ce que c’est que de travailler pendant une panne et souhaitons le meilleur aux ingénieurs qui travaillent à rétablir le service sur d’autres plates-formes #mondays », a publié pour sa part l’application de messagerie protégée Signal.