L’artiste aux plusieurs prix est enfermé dans une spirale judiciaire dont l’issue s’annonce dramatique pour lui, à en croire les dernières évolutions. R. Kelly est accusé et a été reconnu coupable de trafic sexuel et de racket. Le verdict devrait tomber dans les prochains mois. Mais en attendant, des sanctions pleuvent déjà et certains se demandaient s’il perdrait également ses Grammys.

En effet, la plateforme YouTube a décidé de fermer la chaîne officielle de l’artiste et ses comptes officiels sur les réseaux sociaux ont également été fermés. Une décision qui a été accueillie de manière mitigée sur la toile, relançant l’éternel débat sur le fait qu’on doive ou non censurer un artiste sur la base de son comportement personnel. Seule consolation, les ventes d’album de l’artiste ont explosé depuis qu’il a été reconnu coupable des charges qui pèsent contre lui.

Retrait ou non des Grammys

Dans sa carrière phénoménale, R. Kelly aura eu plusieurs prix dont 3 Grammy Awards. Après l’annonce des premières sanctions, plusieurs personnes se demandaient si la star perdrait également ses prix prestigieux. Harvey Mason, PDG de la Recording Academy qui organise les Grammys a répondu à la question. Même s’il qualifie les actes du chanteur compositeur de « dérangeants », il affirme que pour le moment aucune décision en faveur du retrait des Grammys ne sera prise.

« Je pense que c’est quelque chose que nous allons devoir examiner attentivement, avoir beaucoup de conversations, travailler et prendre une décision… Mon sentiment initial est que nous ne sommes probablement pas une entreprise dans laquelle nous voulons reprendre les prix des gens après leur remise. Mais nous allons bien l’examiner et voir. », a déclaré Mason

