Dans le cadre de la semaine culturelle du Bénin à Paris, un évènement organisé dans la capitale française pour marquer d’une pierre blanche l’exposition : « Bénin, la restitution des 26 trésors royaux d’Abomey » qui se tient au Musée du Quai Branly, il est prévu un concert de Sagbohan Danialou le dimanche 31 octobre prochain. L’évènement aura lieu au Théâtre Claude Lévi-Strauss à partir de 17 heures, heure française.

L’homme-orchestre sur scène

L’entrée est libre et gratuite dans la limite des places disponibles indique la page twitter du gouvernement qui invite le public à se munir de son pass sanitaire en venant. Sagbohan Danialou n’est plus à présenter. Il est un auteur, compositeur et chanteur. Autant doué avec la voix qu’avec les instruments de musique, la star de la chanson béninoise est un maître percussionniste et guitariste. Il transmet dans ses chansons son attachement à ses racines et son engagement pour le Bénin, peut-on lire dans le petit portrait qui est fait de lui sur la page officielle du gouvernement béninois.

Black Santiago en démonstration

Ce vendredi 29 octobre, il y a déjà un premier concert live programmé au même Théâtre Clause Lévi-Strauss. Celui de l’orchestre béninois Black Santiago à partir de 20 heures, heure française. Le lendemain à 18 heures, l’orchestre sera de nouveau sur scène pour une autre prestation toujours au Théâtre Claude Lévi-Strauss.

