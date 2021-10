Après l’affaire relative aux passeports diplomatiques, un nouveau dossier défraie la chronique au Sénégal. En effet, selon les informations rapportées par les médias locaux, un réseau de trafic de migrants a été démantelé à l’aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD). Plusieurs personnes ont été mises aux arrêts dans le cadre de cette affaire selon les informations rapportées par les médias.

Elles sont poursuivies pour association de malfaiteurs, escroquerie, faux et usage de faux, trafic de migrants. Une des mises en cause est pour sa part en cavale et est activement recherchée par la police. Parmi les personnes interpellées, figurent un policier et plusieurs agents de sécurité. Le fonctionnaire de police avait coutume de prendre 600 000 francs par candidat selon les précisions apportées sur cette situation.

Ils déboursaient 4 millions…

Les autres complices qui sont des agents de sûreté à Amarante et membres du cartel percevaient quant à eux 300 et 800000 F CFA. Selon le mode opératoire qui a été mis sur pied, les candidats déboursaient un montant évalué à 4 000 000 de francs pour le voyage. Ceci leur permettait d’avoir de faux carnets de vaccination contre le Covid-19. La personne chargée de confectionner les faux carnets de vaccination a également été mise aux arrêts selon les informations qui ont été rapportées par les médias. Il aurait pour nom Babacar.