Le succès rencontré par la série Squid Game n’aura visiblement pas profité à son réalisateur Hwang Dong-hyuk. Selon des confidences qu’il a faites à la faveur d’une interview accordée au média britannique Guardian, il fait savoir que la plateforme Netflix ne lui a pas offert de primes malgré le succès rencontré par sa réalisation.

« Je ne suis pas si riche. Mais j’ai de quoi faire. J’ai assez pour acheter de quoi manger. Et ce n’est pas comme si Netflix m’avait offert une prime. Netflix m’a payé ce qui était convenu sur le contrat d’origine. », avait déclaré le sud-coréen Hwang Dong-hyuk. La production serait revenue à plus de 21 millions de dollars soit un équivalent de 18 millions d’euros.

« C’était physiquement, mentalement épuisant »

La plateforme pour sa part a gagné un peu moins d’un milliard de dollars grâce à cette production. Le réalisateur a reconnu par la suite qu’il aurait pu mieux faire les négociations au regard de tous les sacrifices que la production a nécessité. « C’était physiquement, mentalement et émotionnellement épuisant. Je n’arrêtais pas d’avoir de nouvelles idées et de changer les épisodes pendant le tournage donc la charge de travail a multiplié. », a expliqué le réalisateur Hwang Dong-hyuk. Rappelons que le sud-coréen a également à son actif des réalisations telles que The Fortress (2018).