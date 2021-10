L’ancien président américain Donald Trump, s’est mis à la disposition de la justice pour une affaire qui date de 2015. Le milliardaire républicain a en effet témoigné hier lundi 18 octobre 2021, à New York. Il s’agit en effet d’une affaire judiciaire qui découle d’une plainte de plusieurs manifestants, qui affirment avoir été frappés par les gardes du corps du prédécesseur de Joe Biden.

Il avait accusé les Mexicains d’être des violeurs

Les faits se seraient déroulés lors d’une manifestation qui a eu lieu devant la Trump Tower, le 03 septembre 2015, suite à l’annonce de la candidature de Donald Trump aux primaires républicaines. Il avait précédemment estimé que les Mexicains exportaient la « drogue » et la « criminalité » aux Etats-Unis. Aussi, les avaient-ils accusé d’être des violeurs. Suite à ces propos, plusieurs personnes de nationalité mexicaine étaient venues manifester devant la Trump Tower. Cependant, elles ont indiqué avoir été violemment battues par les agents de sécurité de l’homme d’affaires. Selon les informations de l’avocat des plaignants, Benjamin Dictor, « Donald John Trump s’est assis pendant environ quatre heures et demie et a répondu sous serment à des questions relatives à ce qui s’était passé à l’extérieur de la Trump Tower le 3 septembre 2015 ».

L’ex magna de l’immobilier a en effet envoyé depuis son bureau à la Trump Tower,une vidéo de son témoignage. Donald Trump a réagi dans un communiqué et s’est montré « satisfait d’avoir eu l’occasion de donner (sa) version sur cette histoire ridicule ». Du côté des plaignants, l’avocat Me Dictor a dit « espérer que ce qui s’est passé aujourd’hui serve d’exemple sur la victoire des institutions et sur le fait que personne n’est au-dessus de la loi ».