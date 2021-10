Pour la première fois de l’histoire de la science moderne, un rein de porc a été greffé à un humain sans déclencher un rejet immédiat par le système immunitaire du receveur. Il s’agit d’une avancée notoire qui pourrait éventuellement contribuer à pallier une grave pénurie d’organe humains à transplanter. L’expérience effectuée au NYU Langone Health à New York impliquait l’utilisation d’un porc dont les gènes avaient été modifiés de sorte que ses tissus ne contenaient plus une molécule connue pour déclencher un rejet presque immédiat.

La receveuse était une patiente en mort cérébrale présentant des signes de dysfonctionnement rénal dont la famille a consenti à l’expérience avant qu’elle ne soit retirée de l’assistance respiratoire, ont expliqué les chercheurs. Pendant trois jours, le nouveau rein a été attaché à ses vaisseaux sanguins et maintenu à l’extérieur de son corps, permettant aux chirurgiens d’y accéder. Les résultats des tests de la fonction du rein greffé « semblaient assez normaux » a déclaré le chirurgien spécialiste des transplantations, le Dr Robert Montgomery, qui a dirigé l’étude.

Tout est normal

Le rein produisait « la quantité d’urine que vous attendez » d’un rein humain transplanté, a-t-il déclaré, et il n’y avait aucune preuve du rejet précoce et vigoureux observé lorsque des reins de porc non modifiés sont transplantés chez des primates non humains. Le taux de créatinine anormal du receveur, un indicateur d’une mauvaise fonction rénale, est revenu à la normale après la greffe, a déclaré Montgomery.

Aux États-Unis, près de 107 000 personnes attendent actuellement une greffe d’organe, dont plus de 90 000 attendent un rein, selon le United Network for Organ Sharing. Les temps d’attente pour un rein sont en moyenne de trois à cinq ans. Les chercheurs travaillent depuis des décennies sur la possibilité d’utiliser des organes d’animaux pour les greffes, mais ont été bloqués sur la façon d’éviter un rejet immédiat par le corps humain.

Possibilité d’autres greffages

Le porc génétiquement modifié, surnommé GalSafe, a été développé par l’unité Revivicor de United Therapeutics Corp. Il a été approuvé par la Food and Drug Administration des États-Unis en décembre 2020, pour être utilisé comme aliment pour les personnes allergiques à la viande et comme source potentielle thérapeutique humaine. Les produits médicaux développés à partir des porcs nécessiteraient toujours une approbation spécifique de la FDA avant d’être utilisés chez l’homme, a déclaré l’agence.

D’autres chercheurs se demandent si les porcs GalSafe peuvent être des sources de tout, des valves cardiaques aux greffes de peau pour les patients humains. Toutefois, cette nouvelle expérience soulève des problèmes éthiques.