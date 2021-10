Un oligarque russe vient de faire les frais du bureau fédéral d’investigation (FBI). Il s’agit en effet de Oleg Deripaska, un proche du président russe Vladimir Poutine, dont la maison a été fouillée par le service de renseignement américain ce mardi 19 octobre 2021. Dans un communiqué, le service fédéral de police judiciaire a justifié son acte, en indiquant qu’il effectuait « des activités de police autorisées par un tribunal ».

Le mis en cause était suspecté de plusieurs actes compromettants

Le FBI n’a cependant pas donné d’informations supplémentaires concernant la situation. Notons que ce n’est pas la première fois que l’oligarque Oleg Deripaska a des ennuis avec les autorités américaines. En effet, en 2018, le trésor américain avait ouvert une enquête pour racket, extorsion et blanchiment d’argent à l’encontre du russe, tout en lui imposant des sanctions. A l’époque, le trésor avait estimé que le mis en cause était suspecté de plusieurs actes compromettants. « Deripaska est aussi soupçonné d’avoir offert des pots-de-vin à un responsable gouvernemental, d’avoir commandité le meurtre d’un homme d’affaires et d’avoir des liens avec un groupe de la mafia russe » avait-il souligné. Oleg Deripaska avait contrattaqué en 2019, dans une plainte, en faisant savoir que le Trésor américain l’avait pris pour cible de manière illégale.

La plainte a cependant été rejetée par un juge fédéral, au cours de la même année. En outre, il ne s’agit pas de la seule affaire dans laquelle le nom d’Oleg Deripaska est cité. Ce dernier est en effet impliqué dans l’affaire de l’ingérence russe dans l’élection présidentielle américaine de 2016, en faveur de l’ex-président Donald Trump. D’après plusieurs documents, il avait reçu des informations de Paul Manafort, ancien directeur de campagne du milliardaire républicain.