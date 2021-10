L’ancien président américain Barack Obama est revenu sur la scène politique de son pays pour les élections locales dans l’Etat de Virginie. En effet, le démocrate est venu apporter son soutien au candidat au poste de gouverneur, Terry McAuliffe, âgé de 64 ans, qui est au coude-à-coude avec le républicain Glenn Youngkin.

Barack Obama a estimé qu’il réduirait des postes d’enseignants

Lors de son déplacement à Richmond, l’ex-chef de l’Etat s’est adressé à plusieurs centaines de jeunes militants, tout en lançant des piques à ce dernier. Selon ses dires, Glenn Youngkin allait apporter son soutien aux allégations de l’ex-président Donald Trump qui affirme toujours que l’élection présidentielle de 2020 lui avait été volée. Barack Obama a aussi estimé que le républicain limiterait l’accès à l’avortement et qu’il réduirait plusieurs postes d’enseignants. « À ma connaissance, le principal message de l’adversaire de Terry est qu’il est un type comme tout le monde parce qu’il porte une laine polaire. Et il accuse les écoles de laver le cerveau de nos enfants » a-t-il d’abord déclaré avant d’ajouter que Glenn Youngkin « a aussi dit qu’il voulait faire vérifier les machines à voter utilisées lors du dernier scrutin. (…) Et nous sommes censés croire qu’il va défendre notre démocratie ? ».

Pour rappel, au cours de la présidentielle de 2020, l’actuel président américain Joe Biden avait gagné les élections en Virginie avec 10 points d’avance. Cependant, cet Etat conservateur n’avait pas été remporté par un républicain depuis 2009.