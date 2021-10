Les familles Trump et Biden n’ont jamais eu à vivre une lune de miel. Appartenant à des courants d’idées différents puisque l’une est démocrate et l’autre républicaine, les deux familles ne se mettent pas toujours d’accord sur certains points. L’année dernière, Donald Trump affrontait pour la présidentielle le candidat démocrate Joe Biden qui finalement a été déclaré vainqueur.

Pendant des semaines, les deux candidats s’étaient attaqués sur plusieurs fronts et parfois même il arrivait que l’un s’en prenait à la vie privée de l’autre. La présidentielle passée, les deux figures de la politique américaine ne manquent pas de s’affronter sur le terrain des idées. Si on peut dire sans risque de se tromper que l’actuel Président Biden n’a pas remis en cause toutes les décisions de son prédécesseur quand il a pris les commandes du pays, il continue quand même d’imprimer sa marque et montre par ses actions qu’il se démarque de la gestion de son prédécesseur.

Donald Trump ne manque pas de prendre la parole pour dire ce qu’ils pensent des actions de son successeur et lorsqu’il en a l’occasion glisse des tacles à l’endroit des Biden. Récemment, l’ex-président s’en est pris au fils de l’actuel président qui fait une exposition. Donald Trump s’est moqué de lui affirmant qu’il l’a inspiré à commencer à faire de la peinture. « Bien que je n’aie jamais peint auparavant, Hunter m’a inspiré pour commencer immédiatement à peindre parce que j’ai toujours senti que j’avais un talent pour ça et que je pourrais sûrement obtenir au moins 2 millions de dollars par toile – et probablement beaucoup plus », aurait écrit M Trump dans un communiqué envoyé par courrier électronique, avant de poursuivre « Je vais commencer immédiatement. Notre pays est tordu comme l’enfer ! »