Les progrès ne cessent d’avoir lieu dans le domaine des technologies. Un chien-robot disposant d’une arme a été dévoilé par une entreprise américaine. Celle-ci du nom de Ghost Robotics a décidé de collaborer avec le spécialiste international des armes légères, Sword International, pour mettre au point ce nouveau dispositif appelé Vison 60.

Le chien-robot est équipé d’un zoom optique

D’après les informations du média américain The Verge, le jeudi 14 octobre 2021, le chien-robot a été présenté plus précisément à l’occasion de la conférence annuelle 2021 de l’Association de l’armée américaine, qui s’est déroulée à Washington D.C. du 11 au 13 octobre 2021. Notons que l’arme embarqué par le robot est un fusil d’assaut de type MK-17 Mod 1. Toujours selon The Verge, le chien-robot est équipé d’un zoom optique ainsi que d’une caméra thermique afin de pouvoir atteindre une cible dans l’obscurité, avec une portée de 1200 mètres. Par ailleurs, d’autres caractéristiques ont été dévoilées par le média français BFMTV. D’après ce dernier, le robot peut aussi effectuer des tirs avec précisions, même en se déplaçant.

Il faut dire que la machine semble être très appréciée par l’armée américaine, qui a commencé à la tester. Notons que ce n’est pas la première fois qu’un dispositif de ce type est utilisé aux Etats-Unis. En effet, des robots quadrupèdes étaient déjà utilisés par le 325e escadron des forces de sécurité de la base aérienne de Tyndall, dans l’Etat de Floride. Cela, dans le but de notamment patrouiller le périmètre de la base.