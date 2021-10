Dans la Bande-annonce de ses prochaines docuseries sur YouTube, Will Smith : The Best of My Life publiée vendredi, l’acteur américain Will Smith a révélé qu’il avait eu problème au niveau de sa santé mentale au point d’envisager le suicide. Alors qu’il tente de perdre 9 kilogrammes (20 livres) en 20 semaines, Smith 53 ans, s’est rapidement rendu compte que son objectif englobait bien plus. « Quand j’ai commencé cette émission, je pensais que j’étais dans la meilleure forme de ma vie, physiquement. Mais, mentalement, j’étais ailleurs », dit-il. « Et j’ai fini par découvrir beaucoup de choses cachées sur moi-même », ajoute-t-il.

Le parcours de remise en forme de Smith a coïncidé avec la rédaction de ses prochaines mémoires, qui, selon lui, étaient comme « exposer ma vie et tant de choses que les gens ne savent pas sur moi ». Dans une conversation avec sa famille incluse dans la bande-annonce, Smith admet : « C’est la seule fois de ma vie où j’ai pensé au suicide », bien que la bande-annonce n’indique de quelle période de sa vie il parle.

« Je ne veux rien faire de tout cela »

La bande-annonce révèle également à quel point son parcours de santé est devenu difficile lui, car il dit à un moment donné : « Je ne veux rien faire de tout cela. J’en ai fini avec La meilleure forme de ma vie ». La vidéo se termine avec Smith semblant lire un extrait franc de ses mémoires à sa famille. « Ce que vous avez fini par comprendre en tant que Will Smith, le MC qui annihile les extraterrestres, star de cinéma plus grande que nature, est en grande partie une construction, un personnage soigneusement conçu et affiné conçu pour me protéger, pour me cacher du monde. Pour cacher le lâche », lit-il en pleurant.

Applis LNT : Android - Iphone